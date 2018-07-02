Команда "Гёйчай" стала победителем интеллектуальных игр "Брейн-ринг", проводимых при поддержке Nar

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Подошел к концу одиннадцатый по счету сезон интеллектуальных игр "Брейн-ринг", традиционно проводимых при поддержке оператора Nar. В соревнованиях состязались 34 команды, представляющие 15 регионов и 10 высших учебных заведений республики.

Победителем первого месяца интеллектуальных игр 2018 года стала команда "Норм Цемент". В последующие месяцы, благодаря великолепной игре, победителем трех месяцев подряд становилась команда "Гёйчай". Также команда "Гёйчай", принимающая участие в играх "Брейн-ринг" с 2014 года, стала обладателем кубка Nar, традиционно разыгрывающегося в первой половине года. Поэтому, помимо призов и подарков, мобильный оператор установил в городе Гёйчай специальный билборд в честь победителей.

Напомним, что во время телевизионных трансляций интеллектуальных игр "Брейн-ринг" проводился также и специальный конкурс для телезрителей. Так, зрители, которые первыми дали правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получили специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители "Брейн-ринг" получили шанс выиграть подарки от Nar.

Более подробную информацию о проектах, поддерживаемых Nar, можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.