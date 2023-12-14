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Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармпродукции в Азербайджан

Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармпродукции в Азербайджан Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармацевтической продукции в Азербайджан.
Бизнес
14 декабря 2023 г. 11:41
Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармпродукции в Азербайджан

Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармацевтической продукции в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Колумбии в Азербайджане Луис Фернандо Куартас Аяла на встрече с исполнительным директором Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

В ходе встречи Абдуллаев проинформировал посла об основных направлениях деятельности агентства, в том числе механизмах поощрения экспорта, а также об инвестиционных возможностях Азербайджана.

Стороны с удовлетворением подчеркнули наличие продуктивного сотрудничества между AZPROMO и колумбийским агентством PROCOLOMBIA, занимающимся продвижением туристического сектора, инвестиций и нетрадиционного экспорта.

Посол в свою очередь рассказал о перспективах организации деятельности колумбийских компаний в Азербайджане. По его словам, Колумбия заинтересована в экспорте кофе, цветов и фармацевтической продукции в Азербайджан.

В этой связи была достигнута договоренность о дальнейшем обмене информацией между сторонами и оказании поддержки усилиям AZPROMO по координации деятельности предпринимателей, действующих в Азербайджане.

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Версия на английском языке Colombia interested in exporting coffee, flowers, medicine to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kolumbiya Azərbaycana qəhvə, gül və əczaçılıq məhsullarının ixracında maraqlıdır

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