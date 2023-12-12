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Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева Коллектив Министерства экономики посетил Аллею почетного захоронения в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.
Бизнес
12 декабря 2023 г. 16:08
Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Коллектив Министерства экономики посетил Аллею почетного захоронения в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.

Об этом сообщили Report в министерстве.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти основателя независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева. Благодаря своей политической воле и неустанной деятельности он превратился в спасителя нашей государственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обеспечение политической и экономической стабильности в Азербайджане, стремительное развитие экономики являются результатом дальновидной политики великого лидера и его бесконечной любви к Родине.

"Ставший национальным эталоном благодаря несравненным заслугам перед государством и народом Азербайджана, гениальная личность Гейдар Алиев всегда будет чтиться как символ лидерства, мудрости и патриотизма!", - отметили в Минэкономики.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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