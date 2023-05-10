Коллектив министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Руководство и коллектив министерства экономики посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Руководство и коллектив министерства экономики посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство экономики.

"Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева. Заслуги общенационального лидера в формировании Азербайджанского государства, социально-экономических успехах почитаются с большим уважением.

Достигнутые за годы независимости успехи во всех сферах экономики нашей страны – результат государственной политики великого лидера, его безграничной любви к Родине и прогрессивных идей. Светлая память о гениальной личности навсегда сохранится в наших сердцах, а его заслуги перед нашей страной останутся в веках как символ лидерства, мудрости и патриотизма", - отметили в министерстве.