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Коллектив министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Коллектив министерства экономики почтил память Гейдара Алиева Руководство и коллектив министерства экономики посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Бизнес
10 мая 2023 г. 16:13
Коллектив министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Руководство и коллектив министерства экономики посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство экономики.

"Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева. Заслуги общенационального лидера в формировании Азербайджанского государства, социально-экономических успехах почитаются с большим уважением.

Достигнутые за годы независимости успехи во всех сферах экономики нашей страны – результат государственной политики великого лидера, его безграничной любви к Родине и прогрессивных идей. Светлая память о гениальной личности навсегда сохранится в наших сердцах, а его заслуги перед нашей страной останутся в веках как символ лидерства, мудрости и патриотизма", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər

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