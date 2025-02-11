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Коллектив Государственной налоговой службы посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Коллектив Государственной налоговой службы посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов В День профессионального праздника работников налоговой службы - 11 февраля руководство и коллектив Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захорон
Бизнес
11 февраля 2025 г. 15:30
Коллектив Государственной налоговой службы посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

В День профессионального праздника работников налоговой службы - 11 февраля руководство и коллектив Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы на его могилу.

Как сообщает Report, сотрудники службы также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем сотрудники службы отправились на Аллею шехидов, где почтили память героев, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы. К мемориальному комплексу "Вечный огонь" был возложен венок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVergi işçiləri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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