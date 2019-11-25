Минналогов: Количество зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 65%

По состоянию на 1 ноября этого года 13,2% из 1 051 624 зарегистрированных в Азербайджане налогоплательщиков являются юридическими лицами и прочими организациями.

Об этом сообщили Report в Министерстве налогов.

Количество налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве юридических учреждений, увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре зарегистрировано 1 832 коммерческих организаций, что на 65,5% больше, чем в октябре прошлого года. Из них 71,3% прошли электронную регистрацию. В настоящее время 84,8% зарегистрированных коммерческих организаций организованы в форме обществ с ограниченной ответственностью, а 1,5% - в форме акционерных обществ.