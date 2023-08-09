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Количество услуг, оказанных налогоплательщикам в Нахчыване, увеличилось в 3 раза

Количество услуг, оказанных налогоплательщикам в Нахчыване, увеличилось в 3 раза 10:52 В январе-апреле текущего года среднесуточное количество услуг, предоставляемых служебной структурой Нахчыванского городского налогового управления, составляло 46, а в мае-июле - 114, т.е. в 2,4 раза больше.
Бизнес
9 августа 2023 г. 11:13
Количество услуг, оказанных налогоплательщикам в Нахчыване, увеличилось в 3 раза

В январе-апреле текущего года среднесуточное количество услуг, предоставляемых служебной структурой Нахчыванского городского налогового управления, составляло 46, а в мае-июле - 114, т.е. в 2,4 раза больше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, всего в мае-июле в Центре оказания услуг налогоплательщикам обслужены 4 328 граждан и оказано 6 955 услуг. Это соответственно в 1,8 и 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı təqribən 3 dəfə artıb

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