Количество услуг, оказанных налогоплательщикам в Нахчыване, увеличилось в 3 раза

10:52 В январе-апреле текущего года среднесуточное количество услуг, предоставляемых служебной структурой Нахчыванского городского налогового управления, составляло 46, а в мае-июле - 114, т.е. в 2,4 раза больше.

В январе-апреле текущего года среднесуточное количество услуг, предоставляемых служебной структурой Нахчыванского городского налогового управления, составляло 46, а в мае-июле - 114, т.е. в 2,4 раза больше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, всего в мае-июле в Центре оказания услуг налогоплательщикам обслужены 4 328 граждан и оказано 6 955 услуг. Это соответственно в 1,8 и 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.