Количество таможенных услуг на портале e.customs.gov.az будет увеличено

На портале e.customs.gov.az предоставлено 13 электронных услуг юридическим и физическим лицам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. В ближайшее время этот показатель планируется довести до 30.

На портале e.customs.gov.az предоставлено 13 электронных услуг юридическим и физическим лицам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. В ближайшее время этот показатель планируется довести до 30.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник Главного управления технологических инноваций и статистики Госкомтаможни Тамкин Халилов на презентации новой версии портала, а также мобильного приложения Smart Customs.

По его словам, помимо портала, комитет реализовал такие проекты электронных услуг как мобильное приложение Smart Customs и портал торговой статистики. Целью является дальнейшее повышение уровня предоставляемых гражданам услуг.

Халилов отметил, что для зарегистрированных пользователей на портале также добавлены функции “уведомление” и “объявления”: "С помощью функции "уведомление” пользователи могут получить доступ к информации о проведенных таможенных операциях. Эта услуга особенно важна для импортеров при таможенном оформлении. Таким образом, после подачи таможенной декларации они могут отслеживать статус исполнения через службу “уведомление”".

"На портале представлены IP-решения некоторых услуг. Уже 8 банков и более 100 почтовых и курьерских компаний используют эти решения",- добавил он.

Халилов также рассказал, что мобильные версии e.customs.gov.az наиболее часто используемых на портале электронных услуг предоставляются через мобильное приложение Smart Customs: "Из 13 запущенных в настоящее время электронных услуг 5 интегрированы в мобильное приложение. Пользователям представлена улучшенная с визуальной и технической точки зрения версия мобильного приложения Smart Customs. Новая версия более функциональная. Участники внешней торговли теперь смогут отслеживать уведомления через мобильное приложение Smart Customs”.