Количество пограничных пунктов между Азербайджаном и Ираном будет увеличено

Азербайджан и Иран приняли решение увеличить количество пограничных пунктов между двумя странами.

Азербайджан и Иран приняли решение увеличить количество пограничных пунктов между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом на 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах заявил сопредседатель комиссии с иранской стороны, министр дорог и градостроительства соседней страны Ростам Гасеми.

По словам министра, подписанные сегодня документы будут способствовать увеличению товарооборота.

“Сегодня состоялась наша встреча с президентом Ильхамом Алиевым. На встрече мы наметили дорожную карту по расширению связей между нашими странами. В ближайшее время наши связи будут развиваться во всех направлениях", - сказал Гасеми.