Количество зарегистрированных объектов в Нахчыване увеличилось более чем в 3 раза

В результате современного налогового администрирования и прозрачности, введенных в Нахчыванской АР в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь зарегистрированных объектов увеличилось в 3,4 раза и достигло 1

В результате современного налогового администрирования и прозрачности, введенных в Нахчыванской АР в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь зарегистрированных объектов увеличилось в 3,4 раза и достигло 1 619.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество налогоплательщиков с активной контрольной кассой увеличилось на 7,8%, а налоговые поступления - в 3,4 раза, или на 2,2 млн манатов.