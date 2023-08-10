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Количество зарегистрированных объектов в Нахчыване увеличилось более чем в 3 раза

Количество зарегистрированных объектов в Нахчыване увеличилось более чем в 3 раза В результате современного налогового администрирования и прозрачности, введенных в Нахчыванской АР в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь зарегистрированных объектов увеличилось в 3,4 раза и достигло 1
Бизнес
10 августа 2023 г. 14:17
Количество зарегистрированных объектов в Нахчыване увеличилось более чем в 3 раза

В результате современного налогового администрирования и прозрачности, введенных в Нахчыванской АР в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь зарегистрированных объектов увеличилось в 3,4 раза и достигло 1 619.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество налогоплательщиков с активной контрольной кассой увеличилось на 7,8%, а налоговые поступления - в 3,4 раза, или на 2,2 млн манатов.

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