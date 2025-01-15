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Количество налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 5%

Количество налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 5% Количество налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 5%
Бизнес
15 января 2025 г. 12:43
Количество налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 5%

На 1 января этого года в Азербайджане насчитывалось 1 597 229 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 5,1% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

87% налогоплательщиков - физические лица, 13% - юридические лица и другие организации. По сравнению с годом ранее количество физических лиц увеличилось на 5,1%, юридических лиц - на 7,3%.

На 1 января этого года было зарегистрировано 190 367 коммерческих организаций, что на 8% больше в годовом сравнении.

За прошлый год государственную регистрацию прошли 14 441 коммерческая организация, из которых 89,3% - с местными инвестициями, 10,7% - с иностранными инвестициями. 83,4% зарегистрированных коммерческих организаций были оформлены в электронном виде, 16,6% - на основании заявлений на бумажных носителях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

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