Количество налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 5%

В Азербайджане на 1 февраля этого года насчитывалось 1 604 938 налогоплательщиков, это на 5,4% больше по сравнению с 1 февраля прошлого года.

В Азербайджане на 1 февраля этого года насчитывалось 1 604 938 налогоплательщиков, это на 5,4% больше по сравнению с 1 февраля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

87% налогоплательщиков - физические лица, 13% - юридические лица и другие организации. По сравнению с годом ранее количество физических лиц увеличилось на 5,1%, юридических лиц - на 7,6%.

На конец января этого года было зарегистрировано 191 643 коммерческих организаций, что на 8,3% больше в годовом сравнении.

В январе текущего года госрегистрацию прошли 1 307 коммерческих организаций, из которых 90,1% - с местными инвестициями, 9,9% - с иностранными инвестициями. 87,5% зарегистрированных коммерческих организаций были оформлены в электронном виде.