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Количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5,5%

Количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5,5% В Азербайджане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 1 590 659 налогоплательщиков, что на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Бизнес
13 декабря 2024 г. 12:27
Количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5,5%

В Азербайджане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 1 590 659 налогоплательщиков, что на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Из общего числа налогоплательщиков 87,1% составляют физические лица, а 12,9% - юридические лица и другие организации.

Число физических лиц увеличилось на 5,3%, а юридических лиц - на 7,2% в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, к концу ноября количество зарегистрированных коммерческих организаций достигло 188 877, что на 7,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 6 %-ə yaxın artıb

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