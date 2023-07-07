Количество коммерческих структур в Азербайджане выросло на 10%

На 1 июля этого года в Азербайджане 168 653 зарегистрированные государством коммерческие организации.

На 1 июля этого года в Азербайджане 168 653 зарегистрированные государством коммерческие организации.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10,1% больше, чем 1 июля прошлого года.

За последний год зафиксирован рост числа активных коммерческих организаций на 13,5%.

По состоянию на 1 июня 88,7% зарегистрированных в государстве коммерческих юридических лиц являются ООО, 1,3% - АО, 1,1% - кооперативы и т.д. Количество активных налогоплательщиков в составе коммерческих организаций, зарегистрированных в государстве, за этот период составило 32 726 единиц, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.