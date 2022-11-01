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Количество ипотечных договоров в Азербайджане увеличилось почти на 40%

Количество ипотечных договоров в Азербайджане увеличилось почти на 40% За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане зарегистрировано 51 347 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.
Бизнес
1 ноября 2022 г. 13:32
Количество ипотечных договоров в Азербайджане увеличилось почти на 40%

За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане зарегистрировано 51 347 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно отчету, это на 14 549 договоров или 39,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В указанном периоде в первую тройку заложенного имущества вошли квартиры, земельные участки и частные дома. За отчетный период заключены ипотечные договоры по 29 375 квартирам. Из 51 347 заложенных объектов недвижимости 8 946 составляют земельные участки, а 7 931 - частные дома.

Наибольшее количество ипотечных договоров по недвижимому имуществу за отчетный период заключено в Баку - 28 243 ипотечных договора, что составляет 55% от общего показателя по стране. В период с января по сентябрь 92,6% всех заложенных квартир пришлось на Баку, Абшерон и Сумгайыт. Столица занимает первое место также по количеству частных домов, заложенных за 9 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka müqavilələrinin sayı 40 %-ə yaxın artıb

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