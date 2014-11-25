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    ​Колье шведской королевы продано за 2,7 млн. евро

    Всего же, в ходе торгов, аукционный дом Sotheby's заключил сделок на общую сумму в 76 млн. евро

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ С аукциона в Женеве было продано жемчужное колье, принадлежавшее короле Жозефине Шведской (1807-1876), урожденной Богарне.

    Как передает Report, стоимость сделки составила 2,7 млн. евро.

    Первоначально драгоценное украшение оценивалось в 1,2 млн. евро, но в итоге ушло с молотка по стоимости, более чем в два раза превышающей стартовую цену.

    Всего же, в ходе торгов аукционный дом Sotheby's заключил сделок на общую сумму в 76 млн. евро. Среди других лотов был бирманский рубин под название “Графский рубин” весом в 8,62 карата, который был продан за 6,8 млн. евро.

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