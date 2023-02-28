О нас

KOICA реализовала программу наставничества для стартапов в Азербайджане

KOICA реализовала программу наставничества для стартапов в Азербайджане В Азербайджане подведены итоги программы “Акселерация и усиление потенциала наставничества", осуществляемой Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).
Бизнес
28 февраля 2023 г. 13:53
KOICA реализовала программу наставничества для стартапов в Азербайджане

В Азербайджане подведены итоги программы “Акселерация и усиление потенциала наставничества", осуществляемой Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Как передает Report, об этом сообщает Агентство инноваций и цифрового развития.

По инициативе Агентства инноваций и цифрового развития в рамках программы для студентов и преподавателей университета были проведены тренинги для стартапов и лиц, осуществляющих наставническую деятельность для стартапов. 11 стартап-команд и 20 наставников с участием корейских тренеров успешно завершили программу. Тренинги проводились в Академии государственного управления.

Целью проведения программы является формирование здорового инновационного климата в экосистеме стартапов страны, усиление ее конкурентоспособности и содействие выходу на рынок новых игроков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda startaplar üçün KOICA mentorluq proqramını reallaşdırıb

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi