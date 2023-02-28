KOICA реализовала программу наставничества для стартапов в Азербайджане

В Азербайджане подведены итоги программы “Акселерация и усиление потенциала наставничества", осуществляемой Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

В Азербайджане подведены итоги программы “Акселерация и усиление потенциала наставничества", осуществляемой Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Как передает Report, об этом сообщает Агентство инноваций и цифрового развития.

По инициативе Агентства инноваций и цифрового развития в рамках программы для студентов и преподавателей университета были проведены тренинги для стартапов и лиц, осуществляющих наставническую деятельность для стартапов. 11 стартап-команд и 20 наставников с участием корейских тренеров успешно завершили программу. Тренинги проводились в Академии государственного управления.

Целью проведения программы является формирование здорового инновационного климата в экосистеме стартапов страны, усиление ее конкурентоспособности и содействие выходу на рынок новых игроков.