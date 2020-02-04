Nissan откладывает возобновление работы на своих заводах в Китае

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV приняла решение отложить начало работы на четырех своих сборочных предприятиях в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на трех из них ее планируется возобновить после 10 февраля, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo. На заводе в провинции Хубэй, где отмечено наибольшее количество заболевших, возобновление работы ожидается после 14 февраля.

Ранее Nissan Motor планировал после перерыва по случаю Нового года по лунному календарю возобновить работу на своих предприятиях в КНР 4 февраля.

О схожих задержках в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, уже объявили другие автомобилестроители в Китае, включая японские Honda Motor и Mazda Motor.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысяч человек, 426 скончались. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.