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KOBİA: За 9 месяцев в домах МСП предпринимателям было оказано более 50 тыс. услуг

KOBİA: За 9 месяцев в домах МСП предпринимателям было оказано более 50 тыс. услуг В январе-сентябре текущего года "дома МСП" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Хачмазском и Евлахском районах оказали предпринимателям 50 673 услуги.
Бизнес
24 октября 2022 г. 17:33
KOBİA: За 9 месяцев в домах МСП предпринимателям было оказано более 50 тыс. услуг

В январе-сентябре текущего года "дома МСП" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Хачмазском и Евлахском районах оказали предпринимателям 50 673 услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, 18 522 из этих услуг были оказаны в "Доме МСП Хачмаз", а 32 151 – в "Доме МСП Евлах".

Из услуг 48 425 относятся к услугам государство-бизнес (“G2B”), а 2 248 - услуги бизнес-бизнес (“B2B”).

Предприниматели, обратившиеся в дом МСП, чаще интересовались налоговыми вопросами, выдачей сертификата происхождения и коммунальными услугами. Показатель удовлетворенности предпринимателей услугами домов МСП составил 98%.

Основным преимуществом домов МСП является получение предпринимателями бизнес-услуг в едином пространстве, что экономит время и операционные расходы, а также возможность измерения уровня обслуживания предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA: "9 ayda KOB evlərində sahibkarlara 50 mindən çox xidmət göstərilib"

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