KOBİA: За 9 месяцев в домах МСП предпринимателям было оказано более 50 тыс. услуг

В январе-сентябре текущего года "дома МСП" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Хачмазском и Евлахском районах оказали предпринимателям 50 673 услуги.

В январе-сентябре текущего года "дома МСП" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Хачмазском и Евлахском районах оказали предпринимателям 50 673 услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, 18 522 из этих услуг были оказаны в "Доме МСП Хачмаз", а 32 151 – в "Доме МСП Евлах".

Из услуг 48 425 относятся к услугам государство-бизнес (“G2B”), а 2 248 - услуги бизнес-бизнес (“B2B”).

Предприниматели, обратившиеся в дом МСП, чаще интересовались налоговыми вопросами, выдачей сертификата происхождения и коммунальными услугами. Показатель удовлетворенности предпринимателей услугами домов МСП составил 98%.

Основным преимуществом домов МСП является получение предпринимателями бизнес-услуг в едином пространстве, что экономит время и операционные расходы, а также возможность измерения уровня обслуживания предпринимателей.