KOBİA выступил с предложениями по развитию креативной индустрии

Креативный бизнес имеет большое социальное значение, создает возможности трудоустройства, формирует новые ценности и становится важным элементом устойчивой трансформации. У нас есть определенные предложения по формированию и развитию креативного бизнеса.

Креативный бизнес имеет большое социальное значение, создает возможности трудоустройства, формирует новые ценности и становится важным элементом устойчивой трансформации. У нас есть определенные предложения по формированию и развитию креативного бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Орхан Мамедов в ходе общественного обсуждения на тему “Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии”.

"В первую очередь, мы предлагаем создать реестр “креативных предпринимателей” с целью правильной организации работы с лицами, работающими в данной сфере. Известно, что многочисленные исследования проводятся ассоциациями, объединяющими различные отраслевые и уязвимые группы. Объединение сотрудников в одном реестре создает основу для повышения инклюзивности и синергетического эффекта проводимой работы.

Креативные отрасли можно рассматривать как фактор, способствующий расширению возможностей туризма. Учитывая, что креативный бизнес больше стимулирует развитие городов, а также богатые традиции нашей страны, можно предложить расширение направления креативного туризма. В соответствии с принципами агротуризма к объектам гостиничного типа можно дополнительно отнести действующие в регионах мастерские, семейные предприятия", - сказал Мамедов.

По его словам, чтобы продвинуться вперед в этой области, необходимо ускорить создание новой экосистемы, стимулирующей творчество общества: "Одним из факторов, обуславливающих развитие творческих отраслей, является увеличение их экспортного потенциала. С этой целью должен быть повышен потенциал государственно-частного сотрудничества, введены определенные льготы в законодательстве".