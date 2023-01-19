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KOBİA выделило 500 тыс. манатов грантов на 26 образовательных, научных и исследовательских проектов

KOBİA выделило 500 тыс. манатов грантов на 26 образовательных, научных и исследовательских проектов Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики до сих пор выделило более 500 тыс. манатов грантов на финансирование 26 образовательных, научных и исследовательских проектов местных МСП.
Бизнес
19 января 2023 г. 11:32
KOBİA выделило 500 тыс. манатов грантов на 26 образовательных, научных и исследовательских проектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики до сих пор выделило более 500 тыс. манатов грантов на финансирование 26 образовательных, научных и исследовательских проектов местных МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Орхан Мамедов заявил на пресс-конференции по итогам деятельности KOBİA в прошлом году.

"В 2022 году были профинансированы 12 проектов, представленных на проведенный нами второй грантовый конкурс. На каждый проект в рамках этого механизма поддержки выделяется максимум 20 тыс. манатов. Сейчас проводится оценка проектов, представленных на третий грантовый конкурс, и результаты будут объявлены в феврале", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA təhsil, elm və tədqiqat üzrə 26 layihəyə 500 min manat qrant ayırıb

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