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KOBİA выделил бесплатные места для МСП на еще одной выставке

KOBİA выделил бесплатные места для МСП на еще одной выставке 8-10 июня в Baku Crystal Hall состоится выставка местных компаний на тему "Гейдар Алиев и предпринимательство Азербайджана", приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Бизнес
22 мая 2023 г. 18:10
KOBİA выделил бесплатные места для МСП на еще одной выставке

8-10 июня в Baku Crystal Hall состоится выставка местных компаний на тему "Гейдар Алиев и предпринимательство Азербайджана", приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Сообщается, что на выставке, организуемой KOBİA и Marsol Group при поддержке министерства экономики, будут демонстрироваться товары и услуги местных компаний, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, продуктов питания, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и др.

Целью выставки, в которой примут участие более 150 компаний, является дальнейшее продвижение азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, поддержка в увеличении возможности реализации, развитие бизнес-партнерства между бизнесменами и налаживание нового сотрудничества.

На выставке за счет господдержки будет установлен специальный стенд, где будут демонстрироваться продукция субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Желающие бесплатно продемонстрировать свою продукцию и услуги на этом стенде МСП должны до 27 мая 2023 года обратиться в KOBİA, заполнив соответствующую форму (в разделе "Желаемое мероприятие" необходимо указать "Выставка местных компаний") по ссылке: https://bit.ly/44G0Wiq

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