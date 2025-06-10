KOBİA: Тюркские государства могут еще больше укрепить торгово-экономические отношения

Возможно еще большее укрепление торгово-экономических отношений между тюркскими государствами.

Возможно еще большее укрепление торгово-экономических отношений между тюркскими государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Самир Гумметов на II Тюркской торговой выставке - форуме и выставке торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств в Баку.

По его словам, согласно статистическим данным за 2024 год, товарооборот между тюркскими государствами составляет 45 млрд долларов США, и данный показатель можно увеличить.

Гумметов отметил, что одним из основных вопросов, включенных в мандат KOBİA, является продвижение продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП): "На сегодняшней выставке также представлены субъекты МСП. Представление различной продукции разными компаниями сыграет роль платформы в расширении торгово-экономических отношений между тюркскими странами".

Зампред подчеркнул, что на выставке, помимо демонстрации продукции, также будут проводиться конференции, форумы, обсуждения и двусторонние встречи.