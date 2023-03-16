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KOBİA восстановила нарушенные права 290 субъектов предпринимательства в прошлом году

KOBİA восстановила нарушенные права 290 субъектов предпринимательства в прошлом году В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана рассмотрело более 290 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.
Бизнес
16 марта 2023 г. 12:54
KOBİA восстановила нарушенные права 290 субъектов предпринимательства в прошлом году

В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана рассмотрело более 290 обращений предпринимателей, обеспечив восстановление их прав.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии “О системе управления по борьбе с коррупцией ISO 37001 : 2016”.

Он отметил, что одним из основных направлений стратегической деятельности KOBİA является поддержка развития благоприятной бизнес-среды в стране: "Формирование устойчивой антикоррупционной среды имеет важное значение не только с точки зрения развития бизнеса, но и с точки зрения привлечения иностранных инвестиций в страну, сохранения ее положительной репутации на международном уровне и обеспечения устойчивого развития. С этой целью KOBİA осуществляет многогранную деятельность в различных направлениях".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA ötən il 290 sahibkarlıq subyektinin pozulan hüquqlarını bərpa etdirib

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