KOBIA: В тренингах приняли участие около 9 тыс. женщин

В 2021 году в тренингах, проводимых центрами развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, приняли участие около 9 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность.

В 2021 году в тренингах, проводимых центрами развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, приняли участие около 9 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на конференции “Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура” в Баку.

"Учитывая приоритеты экономического развития страны и национальные особенности, Агентство осуществляет соответствующие меры для содействия развитию женского предпринимательства, дальнейшему увеличению числа женщин среди малых и средних предпринимателей. С целью информирования женщин о предпринимательстве, инновациях в этой сфере, механизмах поддержки, для изучения их мнений и предложений регулярно организуются мероприятия, тренинги, семинары и круглые столы", - отметил О.Мамедов.