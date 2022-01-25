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KOBIA: В тренингах приняли участие около 9 тыс. женщин  

KOBIA: В тренингах приняли участие около 9 тыс. женщин   В 2021 году в тренингах, проводимых центрами развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, приняли участие около 9 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность.
Бизнес
25 января 2022 г. 13:09
KOBIA: В тренингах приняли участие около 9 тыс. женщин  

В 2021 году в тренингах, проводимых центрами развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, приняли участие около 9 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на конференции “Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура” в Баку.

"Учитывая приоритеты экономического развития страны и национальные особенности, Агентство осуществляет соответствующие меры для содействия развитию женского предпринимательства, дальнейшему увеличению числа женщин среди малых и средних предпринимателей. С целью информирования женщин о предпринимательстве, инновациях в этой сфере, механизмах поддержки, для изучения их мнений и предложений регулярно организуются мероприятия, тренинги, семинары и круглые столы", - отметил О.Мамедов.

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Версия на английском языке KOBIA: About 9,000 women took part in business training in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке KOBİA ötən il 9 minə yaxın qadına təlim keçib

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