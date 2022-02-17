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KOBIA: В сельской местности будет создано 50 субъектов предпринимательства

KOBIA: В сельской местности будет создано 50 субъектов предпринимательства В рамках проекта “Развитие предпринимательства и самозанятости в селах” в Азербайджане будет создано 50 субъектов предпринимательства.
Бизнес
17 февраля 2022 г. 11:47
KOBIA: В сельской местности будет создано 50 субъектов предпринимательства

В рамках проекта “Развитие предпринимательства и самозанятости в селах” в Азербайджане будет создано 50 субъектов предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов на семинаре по развитию сельской местности и созданию национальной системы агротуризма в Азербайджане.

По его словам, KOBİA совместно с партнерскими организациями заинтересованы в реализации проектов в туристическом секторе.

“В мае прошлого года в рамках проекта “Развитие предпринимательства и самозанятости в селах” при поддержке KOBİA, Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в Исмаиллинском районе были сданы в эксплуатацию 15 объектов предпринимательства - сельские гостевые дома. Учитывая положительные результаты, в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах с высоким туристическим потенциалом совместно с Государственным агентством занятости и Государственным агентством по туризму дан старт новой инициативе в области сельского туризма. Так, в качестве продолжения соответствующего проекта в указанных районах планируется создание еще 50 субъектов предпринимательства”, - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке SMBDA: 50 business entities will be established in rural areas
Версия на азербайджанском языке KOBİA: “Kənd yerlərində 50 sahibkarlıq subyekti yaradılacaq”

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