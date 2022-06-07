KOBİA: В комплексе "Восточный базар" продается продукция 10 субъектов предпринимательства

В комплексе "Восточный базар", который после реставрации и реконструкции открыли президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, начал работу магазин по продаже продукции микро- и малых предпринимателей в рамках механизма поддержки их доступа к торг

В комплексе "Восточный базар", который после реставрации и реконструкции открыли президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, начал работу магазин по продаже продукции микро- и малых предпринимателей в рамках механизма поддержки их доступа к торговым сетям.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Сообщается, что в магазине продается продукция 10 субъектов микро- и малого предпринимательства в рамках поддержки, оказываемой KOBİA. Здесь продаются непродовольственные товары, а также изделия ручной работы мастеров.

Отметим, что субъекты микро- и малого предпринимательства, желающие воспользоваться механизмами поддержки продаж и доступа на рынок, предоставляемыми KOBİA, могут подать электронную заявку в агентство.