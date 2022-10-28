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KOBİA: В Гарадаге созданы условия для деятельности полутора тысяч предпринимателей

KOBİA: В Гарадаге созданы условия для деятельности полутора тысяч предпринимателей Созданы условия для осуществления деятельности почти полутора тысяч предпринимателей в "Абшеронском центре строительных материалов", который начал работать сегодня в Гарадаге. Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал предсе
Бизнес
28 октября 2022 г. 16:38
KOBİA: В Гарадаге созданы условия для деятельности полутора тысяч предпринимателей

Созданы условия для осуществления деятельности почти полутора тысяч предпринимателей в "Абшеронском центре строительных материалов", который начал работать сегодня в Гарадаге.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

Он отметил, что KOBİA неизменно поддерживает создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, которые способствуют росту экономики и занятости населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA: "Qaradağda 1 500-ə yaxın sahibkarın fəaliyyəti üçün şərait yaradılıb"

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