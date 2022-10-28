KOBİA: В Гарадаге созданы условия для деятельности полутора тысяч предпринимателей

KOBİA: В Гарадаге созданы условия для деятельности полутора тысяч предпринимателей

Созданы условия для осуществления деятельности почти полутора тысяч предпринимателей в "Абшеронском центре строительных материалов", который начал работать сегодня в Гарадаге. Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал предсе

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