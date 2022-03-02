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KOBİA: В этом году предпринимателям в домах бизнеса оказано более 11 800 услуг

KOBİA: В этом году предпринимателям в домах бизнеса оказано более 11 800 услуг В течение января-февраля текущего года предпринимателям в домах малого и среднего бизнеса (МСБ), действующих в Хачмазе и Евлахе, была оказана 11 801 услуга.
Бизнес
2 марта 2022 г. 13:22
KOBİA: В этом году предпринимателям в домах бизнеса оказано более 11 800 услуг

В течение января-февраля текущего года предпринимателям в домах малого и среднего бизнеса (МСБ), действующих в Хачмазе и Евлахе, была оказана 11 801 услуга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что 11 268 из них - это услуги G2B, а 533 - B2B.

KOBİA организует различные мероприятия и выездные встречи для информирования предпринимателей о существующих механизмах государственной поддержки, включая поддержку и услуги, предоставляемые Агентством, а также расширяет использование электронных услуг и мобильных приложений.

Учитывая расширение объема услуг, предоставляемых предпринимателям в домах МСБ, и увеличение количества субъектов предпринимательства, пользующихся этими услугами, началось внедрение дополнительных информационных инструментов в домах МСБ. В ряде таких домов появились QR-коды о механизмах государственной поддержки. Предприниматели, обратившиеся в дома МСБ, могут считать QR-коды со своего мобильного телефона и получить подробную информацию о поддержке и услугах, таких как сертификаты стартапа, исследования внутреннего рынка, поддержка доступа на рынок, друзья МСБ, центры развития МСБ, конкурсы грантов и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Bu il KOB evlərində sahibkarlara 11 800-dən çox xidmət göstərilib

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