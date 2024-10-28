KOBİA: В этом году подготовлено 220 бизнес-планов для предпринимателей

В январе-сентябре этого года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) подготовило и представило 220 бизнес-планов для предпринимателей.

В январе-сентябре этого года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) подготовило и представило 220 бизнес-планов для предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, эти бизнес-планы предусматривают создание нового бизнеса или расширение существующей предпринимательской деятельности в производственной области и сфере услуг в городе Баку и регионах страны.

Большинство бизнес-планов охватывает Бакинский экономический район. В целом, KOBİA до настоящего времени оказало поддержку в подготовке 1 555 бизнес-планов для предпринимателей.