О нас

KOBİA: В этом году подготовлено 220 бизнес-планов для предпринимателей

KOBİA: В этом году подготовлено 220 бизнес-планов для предпринимателей В январе-сентябре этого года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) подготовило и представило 220 бизнес-планов для предпринимателей.
Бизнес
28 октября 2024 г. 17:41
KOBİA: В этом году подготовлено 220 бизнес-планов для предпринимателей

В январе-сентябре этого года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) подготовило и представило 220 бизнес-планов для предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, эти бизнес-планы предусматривают создание нового бизнеса или расширение существующей предпринимательской деятельности в производственной области и сфере услуг в городе Баку и регионах страны.

Большинство бизнес-планов охватывает Бакинский экономический район. В целом, KOBİA до настоящего времени оказало поддержку в подготовке 1 555 бизнес-планов для предпринимателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KOBİA: Bu il 220 biznes planın hazırlanması üçün sahibkarlara dəstək göstərilib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора компании MAN Truck&Bus
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора компании MAN Truck&Bus
22 октября 2024 г. 13:10
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
23 октября 2024 г. 22:19
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
23 октября 2024 г. 23:56
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
24 октября 2024 г. 16:08
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
23 октября 2024 г. 09:47
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi