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KOBİA: В Азербайджане существуют сложности с оформлением импортируемых лекарств

KOBİA: В Азербайджане существуют сложности с оформлением импортируемых лекарств В Азербайджане существуют сложности с оформлением ввозимых в страну лекарств и пищевых добавок.
Бизнес
1 июля 2022 г. 12:22
KOBİA: В Азербайджане существуют сложности с оформлением импортируемых лекарств

В Азербайджане существуют сложности с оформлением ввозимых в страну лекарств и пищевых добавок.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов на общественной дискуссии на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

"В некоторых случаях на оформление продукции, импортируемой предпринимателями в страну, затрачивается много времени. За то время, пока продукция проходит проверку в лабораториях, они портятся, истекает срок годности товаров. В связи с этим мы предлагаем создать частные лаборатории и привлечь их к этой работе", - сказал О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Ölkəyə idxal edilən dərmanın sənədləşdirilməsində çətinliklər var"

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