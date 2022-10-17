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KOBİA: В Азербайджане имеются широкие возможности для создания кластеров МСП в сфере строительства  

KOBİA: В Азербайджане имеются широкие возможности для создания кластеров МСП в сфере строительства   "В Азербайджане имеются широкие возможности для создания новых кластеров МСП в сфере строительства".
Бизнес
17 октября 2022 г. 15:14
KOBİA: В Азербайджане имеются широкие возможности для создания кластеров МСП в сфере строительства  

"В Азербайджане имеются широкие возможности для создания новых кластеров МСП в сфере строительства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Международном бизнес-форуме в Баку.

O.Мамедов отметил, что в нашей стране в сфере строительства функционирует значительное количество субъектов МСП, есть широкие возможности для создания совместных предприятий в строительной и производственной отраслях.

Было отмечено, что KOBİA готова оказывать поддержку местным и иностранным бизнесменам, желающим построить бизнес в строительном секторе Азербайджана и расширить свою деятельность в этой сфере.

Бизнес-форум был организован при поддержке Торгово-промышленной палаты Швеции и швейцарской компании Scandinavian & UK Machines. В нем приняли участие представители строительного бизнеса и официальные лица из разных стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrxan Məmmədov: "Azərbaycanda tikinti sahəsində KOB klasterlərin yaradılması imkanları genişdir"

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