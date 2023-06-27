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KOBİA: В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют МСП

KOBİA: В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют МСП В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).
Бизнес
27 июня 2023 г. 12:30
KOBİA: В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют МСП

В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Сообщается, что 97,3% действующих субъектов МСП в Азербайджане являются микро -, 1,9% - малыми и 0,8% -средними субъектами предпринимательства.

"Около 90% компаний во всем мире являются субъектами микро -, малого и среднего предпринимательства (МСП). В мире 50% валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивается МСП, которые считаются двигателями экономического роста и социального развития.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 27 июня с 2017 года отмечается во всем мире как День микро -, малых и средних предприятий", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Azərbaycanda sahibkarların 99 %-dən çoxunu KOB-lar təşkil edir"

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