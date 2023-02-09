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KOBİA: Стартап-сертификаты выданы 86 субъектам МСП

KOBİA: Стартап-сертификаты выданы 86 субъектам МСП Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще пяти субъектам малого и среднего предпринимательства.
Бизнес
9 февраля 2023 г. 17:09
KOBİA: Стартап-сертификаты выданы 86 субъектам МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще пяти субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, таким образом, количество МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 86.

Стартап-сертификаты были предоставлены ООО Allrent, ООО İncode, ООО AKİAB, ООО Legalaid и ООО AvtomatikaAz.

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности сроком на 3 года с даты его получения.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "İndiyədək 86 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib"

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