KOBİA: Стартап-сертификаты выданы 86 субъектам МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще пяти субъектам малого и среднего предпринимательства.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще пяти субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, таким образом, количество МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 86.

Стартап-сертификаты были предоставлены ООО Allrent, ООО İncode, ООО AKİAB, ООО Legalaid и ООО AvtomatikaAz.

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности сроком на 3 года с даты его получения.