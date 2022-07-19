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KOBIA: Стартап-сертификаты в первом полугодии получили 16 МСП

KOBIA: Стартап-сертификаты в первом полугодии получили 16 МСП В первом полугодии текущего года 46 микро- и малых предпринимателей обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики для получения стартап-сертификата.
Бизнес
19 июля 2022 г. 11:51
KOBIA: Стартап-сертификаты в первом полугодии получили 16 МСП

В первом полугодии текущего года 46 микро- и малых предпринимателей обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики для получения стартап-сертификата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

По информации, 16 микропредпринимателям экспертный совет выдал сертификаты на основании "Критериев определения стартапа", утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года. Стартап-сертификаты получили МСП, занятые в сфере сельского хозяйства, агробизнеса, разработки мобильного приложения, онлайн-платформ, инновационных решений.

Всего на сегодняшний день подобные сертификаты получили 44 субъекта микро- и малого бизнеса.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в KOBİA за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "I yarımildə 16 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib"

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