KOBIA: Стартап-сертификаты в первом полугодии получили 16 МСП

В первом полугодии текущего года 46 микро- и малых предпринимателей обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики для получения стартап-сертификата.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.
По информации, 16 микропредпринимателям экспертный совет выдал сертификаты на основании "Критериев определения стартапа", утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года. Стартап-сертификаты получили МСП, занятые в сфере сельского хозяйства, агробизнеса, разработки мобильного приложения, онлайн-платформ, инновационных решений.
Всего на сегодняшний день подобные сертификаты получили 44 субъекта микро- и малого бизнеса.
Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.
Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в KOBİA за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: