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KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП

KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты семи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Бизнес
2 августа 2022 г. 12:28
KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты семи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Стартап-сертификаты получили онлайн HR платформа для оптимизации процесса подбора персонала ООО "Glorri"; ООО "Mie Azerbaijan", оказывающее тренинговые услуги на основе технологии обучения "CLD"; образовательная платформа для студентов, тренеров и компаний ООО "Eduaz co."; ООО "Dronee Aero" по производству и продаже дронов различного назначения под брендом "Simurq F"; образовательная платформа для повышения личностного развития и умственных способностей детей ООО "Alimok"; программное обеспечение для обработки и визуализации геологических данных в нефтегазовом секторе ООО "Vaverity" и мобильное приложение для заказа медицинских услуг ООО "Plast".

Всего на сегодняшний день подобные сертификаты получили 49 субъектов МСП.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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