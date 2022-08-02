KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты семи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты семи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Стартап-сертификаты получили онлайн HR платформа для оптимизации процесса подбора персонала ООО "Glorri"; ООО "Mie Azerbaijan", оказывающее тренинговые услуги на основе технологии обучения "CLD"; образовательная платформа для студентов, тренеров и компаний ООО "Eduaz co."; ООО "Dronee Aero" по производству и продаже дронов различного назначения под брендом "Simurq F"; образовательная платформа для повышения личностного развития и умственных способностей детей ООО "Alimok"; программное обеспечение для обработки и визуализации геологических данных в нефтегазовом секторе ООО "Vaverity" и мобильное приложение для заказа медицинских услуг ООО "Plast".

Всего на сегодняшний день подобные сертификаты получили 49 субъектов МСП.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.