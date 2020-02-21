​KOBIA стала членом Международной сети малых и средних предприятий

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) стала членом Международной сети малых и средних предприятий (INSME).

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, сеть INSME, с 2000 года действующая при Организации экономического сотрудничества и развития (OCED), насчитывает более 70 членов из 30 стран.

Миссия организации, штаб-квартира которой находится в Италии, заключается в том, чтобы содействовать обмену технологиями и опытом между МСП в различных странах, продвигать передовые методологии и механизмы в этой области, поощрять диалог между государственным и частным секторами и расширять международное партнерство.

Членство KOBİA в INSME позволит изучать и применять лучший опыт в области МСП в Азербайджане, налаживать связи между соответствующими организациями, расширять сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса.