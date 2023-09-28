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KOBİA: Рынок ювелирных изделий частично нелегален

KOBİA: Рынок ювелирных изделий частично нелегален Рынок ювелирных изделий в Азербайджане частично функционирует нелегально.
Бизнес
28 сентября 2023 г. 13:57
KOBİA: Рынок ювелирных изделий частично нелегален

Рынок ювелирных изделий в Азербайджане частично функционирует нелегально.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Натиг Гасанов на мероприятии в Баку на тему "Роль Гейдара Алиева в формировании среды свободной конкуренции и обеспечении защиты прав потребителей".

"Мы наблюдаем достаточное нарушение прав потребителей в этой области. Считаем, что нанесением и регистрацией пробы на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов должно заниматься только соответствующее государственное учреждение. Считаем также необходимым проведение работ по совершенствованию в связи с неполным исполнением требований тех или иных нормативных инструментов на рынке", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Zərgərlik məhsulları bazarının bir hissəsi qeyri-leqaldır"

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