KOBİA провело для предпринимателей 44 исследования внутреннего рынка

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана на данный момент на основании обращений предпринимателей провело 19 исследований внутреннего рынка и представило результаты субъектам предпринимательства.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана на данный момент на основании обращений предпринимателей провело 19 исследований внутреннего рынка и представило результаты субъектам предпринимательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Согласно информации, наряду с исследованиями рынка, проводимыми по заявлению предпринимателей, по инициативе Агентства также проводятся исследования внутреннего рынка. На данный момент было проведено 25 таких исследований внутреннего рынка, результаты которых опубликованы на сайте KOBİA https://smb.gov.az/az/nav/daxili-bazar-arasdirmasi).

В настоящее время по заявлению предпринимателей и по инициативе KOBİA проводятся исследования внутреннего рынка по нескольким направлениям, результаты которых будут представлены в соответствующем порядке.