О нас

KOBİA провело для предпринимателей 44 исследования внутреннего рынка

KOBİA провело для предпринимателей 44 исследования внутреннего рынка Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана на данный момент на основании обращений предпринимателей провело 19 исследований внутреннего рынка и представило результаты субъектам предпринимательства.
Бизнес
9 сентября 2022 г. 14:23
KOBİA провело для предпринимателей 44 исследования внутреннего рынка

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана на данный момент на основании обращений предпринимателей провело 19 исследований внутреннего рынка и представило результаты субъектам предпринимательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Согласно информации, наряду с исследованиями рынка, проводимыми по заявлению предпринимателей, по инициативе Агентства также проводятся исследования внутреннего рынка. На данный момент было проведено 25 таких исследований внутреннего рынка, результаты которых опубликованы на сайте KOBİA https://smb.gov.az/az/nav/daxili-bazar-arasdirmasi).

В настоящее время по заявлению предпринимателей и по инициативе KOBİA проводятся исследования внутреннего рынка по нескольким направлениям, результаты которых будут представлены в соответствующем порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KOBİA sahibkarlar üçün 44 daxili bazar araşdırması aparıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi