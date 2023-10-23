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KOBİA провела тренинги и консультации для 9 500 человек

KOBİA провела тренинги и консультации для 9 500 человек В январе-сентябре текущего года свыше 9500 человек воспользовались программами бесплатного обучения и консультаций Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).
Бизнес
23 октября 2023 г. 16:49
KOBİA провела тренинги и консультации для 9 500 человек

В январе-сентябре текущего года свыше 9500 человек воспользовались программами бесплатного обучения и консультаций Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Как сообщили Report в KOBİA, среди них субъекты малого и среднего бизнеса, руководители стартапов и будущие предприниматели.

Согласно информации, за 9 месяцев организация провела 648 тренингов, оказала консультационные услуги около 1300 субъектам МСП и будущим предпринимателям, подготовила свыше 400 бизнес-планов.

В отчетный период 20 предпринимателей и менеджеров из Азербайджана прошли курсы повышения квалификации в Германии.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın təlim və məsləhətlərindən 9 ayda 9 500-dən çox şəxs yararlanıb

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