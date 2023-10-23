KOBİA провела тренинги и консультации для 9 500 человек

В январе-сентябре текущего года свыше 9500 человек воспользовались программами бесплатного обучения и консультаций Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В январе-сентябре текущего года свыше 9500 человек воспользовались программами бесплатного обучения и консультаций Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Как сообщили Report в KOBİA, среди них субъекты малого и среднего бизнеса, руководители стартапов и будущие предприниматели.

Согласно информации, за 9 месяцев организация провела 648 тренингов, оказала консультационные услуги около 1300 субъектам МСП и будущим предпринимателям, подготовила свыше 400 бизнес-планов.

В отчетный период 20 предпринимателей и менеджеров из Азербайджана прошли курсы повышения квалификации в Германии.