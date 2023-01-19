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KOBİA: Бизнес сталкивается с трудностями в реализации продукции в крупных торговых сетях

KOBİA: Бизнес сталкивается с трудностями в реализации продукции в крупных торговых сетях Предприниматели, занимающиеся производством в Азербайджане, не могут поставлять свою продукцию в крупные торговые сети.
Бизнес
19 января 2023 г. 13:11
KOBİA: Бизнес сталкивается с трудностями в реализации продукции в крупных торговых сетях

Предприниматели, занимающиеся производством в Азербайджане, сталкиваются с проблемами при попытках начать реализацию своей продукции в крупных торговых сетях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на пресс-конференции по итогам деятельности за прошлый год.

"KOBİA оказывает поддержку бизнесменам в этом вопросе. В крупных магазинах созданы точки для организации сбыта продукции местных предпринимателей. Несмотря на то, что имеет ряд механизмов поддержки со стороны многих государственных учреждений, в том числе KOBIA, будучи в региона мы видим, что предприниматели не знают о них. Мы стараемся повышать уровень осведомленности о поддержке, предлагаемой предпринимателям", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "İstehsalçılar məhsullarını böyük ticarət şəbəkələrinə çıxara bilmir"

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