KOBİA: Бизнес сталкивается с трудностями в реализации продукции в крупных торговых сетях

Предприниматели, занимающиеся производством в Азербайджане, не могут поставлять свою продукцию в крупные торговые сети.

Предприниматели, занимающиеся производством в Азербайджане, сталкиваются с проблемами при попытках начать реализацию своей продукции в крупных торговых сетях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на пресс-конференции по итогам деятельности за прошлый год.

"KOBİA оказывает поддержку бизнесменам в этом вопросе. В крупных магазинах созданы точки для организации сбыта продукции местных предпринимателей. Несмотря на то, что имеет ряд механизмов поддержки со стороны многих государственных учреждений, в том числе KOBIA, будучи в региона мы видим, что предприниматели не знают о них. Мы стараемся повышать уровень осведомленности о поддержке, предлагаемой предпринимателям", - отметил он.