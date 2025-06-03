KOBİA продвигает переход МСБ к зеленой экономике на выставке "Нефть и Газ Каспия"

Бакинская энергетическая неделя содействует переходу МСБ к "зеленой экономике"

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана продвигает переход субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) к зеленой экономике Бакинскую климатическую декларацию на 30-й юбилейной Международной выставке "Нефть и Газ Каспия".

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, стенд организации в этом году посвящен содействию переходу МСБ к зеленой экономике и "Совместной декралации Бакинской климатической коалиции по зеленому переходу МСБ", выдвинутой Агентством в рамках COP29. Для этого на стенде выделено место для письменных и видеоматериалов.

На стенде также представлена ​​продукция и услуги около 10 субъектов МСБ, работающих в сфере текстиля, энергетики, ИКТ, производства промышленного оборудования, услуг и логистики.

