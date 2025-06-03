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KOBİA продвигает переход МСБ к зеленой экономике на выставке "Нефть и Газ Каспия"

KOBİA продвигает переход МСБ к зеленой экономике на выставке "Нефть и Газ Каспия" Бакинская энергетическая неделя содействует переходу МСБ к "зеленой экономике"
Бизнес
3 июня 2025 г. 10:30
KOBİA продвигает переход МСБ к зеленой экономике на выставке Нефть и Газ Каспия

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана продвигает переход субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) к зеленой экономике Бакинскую климатическую декларацию на 30-й юбилейной Международной выставке "Нефть и Газ Каспия".

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, стенд организации в этом году посвящен содействию переходу МСБ к зеленой экономике и "Совместной декралации Бакинской климатической коалиции по зеленому переходу МСБ", выдвинутой Агентством в рамках COP29. Для этого на стенде выделено место для письменных и видеоматериалов.

На стенде также представлена ​​продукция и услуги около 10 субъектов МСБ, работающих в сфере текстиля, энергетики, ИКТ, производства промышленного оборудования, услуг и логистики.

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Версия на английском языке ФотоSME transition to green economy promoted at Baku Energy Week
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Enerji Həftəsində KOB-ların "yaşıl iqtisadiyyat"a keçidi təşviq olunur

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