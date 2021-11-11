KOBİA принят в Международный совет малого бизнеса

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) принято в Международный совет малого бизнеса (The International Council for Small Business - ICSB).

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) принято в Международный совет малого бизнеса (The International Council for Small Business - ICSB).

Как сообщили Report в KOBİA, вступление в ICSB имеет большую значимость с точки зрения изучения международного опыта в сфере бизнеса и расширения сотрудничества.

ICSB действует с 1955 года и объединяет в своих рядах соответствующие институты около 90 стран. Совет поддерживает рост и развитие малого бизнеса на международном уровне, продвигает инновации, связанные с управлением бизнесом и развитием предпринимательства.

KOBİA совместно с ICSB занимается изучением и применением в нашей стране передового международного опыта в области поддержки малого и среднего бизнеса, доводит азербайджанский опыт в этой области до других организаций, развивает связи с другими структурами организации.