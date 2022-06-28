KOBİA принял участие в международном мероприятии в США

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики приняло участие в международной конференции по случаю Дня микро, малого и среднего предпринимательства, прошедшего 27 июня в Нью - Йорке, США.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики приняло участие в международной конференции по случаю Дня микро, малого и среднего предпринимательства, прошедшего 27 июня в Нью-Йорке, США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН при поддержке Международного совета по малому бизнесу, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации по развитию промышленности (ЮНИДО) и других организаций.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил, что МСП вносят вклад в занятость, экономический рост и устойчивое развитие в Азербайджане, подчеркнув, что 99% предпринимателей составляют МСП. Он проинформировал о деятельности агентства, мерах, предпринимаемых для поддержки МСП в стране и инструментах их поддержки.

В рамках визита представители KOBIA побывали в Доме Турции в Нью-Йорке. На встрече с генконсулом Турции в Нью-Йорке Рейханом Озгюром состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и турецкими бизнесменами, действующими в США.