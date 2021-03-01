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KOBIA: Предпринимателям оказана помощь в безвозмездном участии в выставках

KOBIA: Предпринимателям оказана помощь в безвозмездном участии в выставках Из-за ограничений на проведение выставок в связи с пандемией коронавируса в 2020 году, агентство лишь в начале года смогло поддержать участие микро-и малых предпринимателей в ряде выставок
Бизнес
1 марта 2021 г. 12:10
KOBIA: Предпринимателям оказана помощь в безвозмездном участии в выставках

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в прошлом году обеспечило координацию субъектов МСП с соответствующими организациями, проинформировало их об имеющихся финансовых ресурсах, доступе к ним.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

По его словам, для координации и упрощения доступа субъектов МСП к инструментам и механизмам на финансовом рынке создана платформа с участием Центрального банка Азербайджана, Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и других финансовых институтов: "В ее рамках периодически проводятся обсуждения".

Кроме того, О. Мамедов отметил, что из-за ограничений на проведение выставок в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в 2020 году, агентство лишь в начале года смогло поддержать участие микро-и малых предпринимателей в ряде специализированных выставок: "На этих выставках субъекты МСП представили свою продукцию и услуги, расширили возможности сбыта, наладили новые деловые связи".

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