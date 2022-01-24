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KOBIA: Поступило 945 заявок на создание бизнеса на освобожденных от оккупации территориях

KOBIA: Поступило 945 заявок на создание бизнеса на освобожденных от оккупации территориях В KOBIA поступило 945 обращений от субъектов предпринимательства для создания бизнеса на освобожденных территориях.
Бизнес
24 января 2022 г. 13:34
KOBIA: Поступило 945 заявок на создание бизнеса на освобожденных от оккупации территориях

В KOBIA поступило 945 обращений от субъектов предпринимательства для создания бизнеса на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, 446 из этих обращений касаются инвестиционных проектов, 499 - других сфер деятельности и услуг: "27% обращений поступили в связи со строительными работами, 27% - торговлей и сферой услуг, 21% - промышленностью, 18% - сельским хозяйством, 7% - туризмом, здравоохранением, образованием".

O. Мамедов подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях имеются широкие возможности для развития туризма, сельского хозяйства и других сфер.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq üçün 945 müraciət daxil olub"

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