KOBIA: Поступило 945 заявок на создание бизнеса на освобожденных от оккупации территориях

В KOBIA поступило 945 обращений от субъектов предпринимательства для создания бизнеса на освобожденных территориях.

В KOBIA поступило 945 обращений от субъектов предпринимательства для создания бизнеса на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, 446 из этих обращений касаются инвестиционных проектов, 499 - других сфер деятельности и услуг: "27% обращений поступили в связи со строительными работами, 27% - торговлей и сферой услуг, 21% - промышленностью, 18% - сельским хозяйством, 7% - туризмом, здравоохранением, образованием".

O. Мамедов подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях имеются широкие возможности для развития туризма, сельского хозяйства и других сфер.