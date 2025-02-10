KOBIA получило сертификат ISO

Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики был вручен сертификат международного стандарта ISO 10002:2018 "Управление качеством - Удовлетворенность клиентов - Руководство по рассмотрению жалоб в организациях".

Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики вручен сертификат международного стандарта ISO 10002:2018 "Управление качеством - Удовлетворенность клиентов - Руководство по рассмотрению жалоб в организациях".

Как сообщает Report со ссылкой на KOBIA, этот стандарт определяет правила рассмотрения жалоб на предприятиях и обеспечивает метод их обработки и разрешения.

В конце 2024 года начался процесс сертификации, в ходе которого процедуры и рабочая практика Агентства в соответствующей области были дополнительно усовершенствованы и приведены в соответствие с требованиями международного стандарта. Сотрудники соответствующих структурных подразделений KOBIA прошли необходимое обучение.

Сертификат будет способствовать переходу процесса рассмотрения жалоб предпринимателей в KOBIA на новый качественный уровень и дальнейшему повышению удовлетворенности предпринимателей.