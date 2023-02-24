Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель KOBİA Орхан Мамедов.

"В рамках азербайджано-узбекского межрегионального форума мы подписали Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Агентством развития предпринимательства Узбекистана по реализации совместных программ обучения МСП, мероприятий по развитию субъектов предпринимательства", - отметил О.Мамедов.