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Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана.
Бизнес
24 февраля 2023 г. 16:26
Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель KOBİA Орхан Мамедов.

"В рамках азербайджано-узбекского межрегионального форума мы подписали Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Агентством развития предпринимательства Узбекистана по реализации совместных программ обучения МСП, мероприятий по развитию субъектов предпринимательства", - отметил О.Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоSMBDA, Entrepreneurship Development Agency of Uzbekistan sign MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi ilə memorandum imzalayıb

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