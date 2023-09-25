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KOBİA подписала меморандум о взаимопонимании с GEN о привлечении инвестиций в стартапы

KOBİA подписала меморандум о взаимопонимании с GEN о привлечении инвестиций в стартапы На глобальном Конгрессе предпринимателей в Австралии (GEC2023) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и глобальной предпринимательской сетью (GEN) и
Бизнес
25 сентября 2023 г. 12:46
KOBİA подписала меморандум о взаимопонимании с GEN о привлечении инвестиций в стартапы

На глобальном Конгрессе предпринимателей в Австралии (GEC2023) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и глобальной предпринимательской сетью (GEN) и GEN Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, президент GEN Джонатан Ортманс и исполнительный директор GEN Azerbaijan Сеймур Гусейнов.

Меморандум предусматривает организацию мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в местные стартап-проекты, их координацию с потенциальными инвесторами и источниками финансирования, помощь в выходе на международные рынки, проведение семинаров, обучающих и наставнических программ, конкурсов стартапов, расширение связей между предпринимательской экосистемой Азербайджана и международными исследовательскими группами, обмен информацией и опытом.

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Версия на английском языке ФотоKOBIA, GEN sign memo of mutual understanding on attracting investments in startups
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA startaplara investisiyaların cəlb edilməsilə bağlı GEN ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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