KOBİA подписала меморандум о взаимопонимании с GEN о привлечении инвестиций в стартапы

На глобальном Конгрессе предпринимателей в Австралии (GEC2023) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и глобальной предпринимательской сетью (GEN) и

На глобальном Конгрессе предпринимателей в Австралии (GEC2023) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и глобальной предпринимательской сетью (GEN) и GEN Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, президент GEN Джонатан Ортманс и исполнительный директор GEN Azerbaijan Сеймур Гусейнов.

Меморандум предусматривает организацию мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в местные стартап-проекты, их координацию с потенциальными инвесторами и источниками финансирования, помощь в выходе на международные рынки, проведение семинаров, обучающих и наставнических программ, конкурсов стартапов, расширение связей между предпринимательской экосистемой Азербайджана и международными исследовательскими группами, обмен информацией и опытом.