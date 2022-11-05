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KOBİA подписала документы с турецкой организацией KOSGEB и другими партнерами

KOBİA подписала документы с турецкой организацией KOSGEB и другими партнерами Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Турецкой организацией по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (KOSGEB) подписан Протокол о намерениях по расширению доступа микро -, малых и средних пред
Бизнес
5 ноября 2022 г. 16:06
KOBİA подписала документы с турецкой организацией KOSGEB и другими партнерами

Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Турецкой организацией по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (KOSGEB) подписан Протокол о намерениях по расширению доступа микро -, малых и средних предприятий к финансовым ресурсам.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Согласно информации, церемония подписания состоялась в Баку в рамках 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и председатель KOSGEB Хасан Басри Курт.

Кроме того, между KOBIA, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и турецкой группой компаний CCN подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий государственно-частное сотрудничество в области развития инфраструктуры здравоохранения и организации здравоохранения. Документ подписали Орхан Мамедов, председатель Госагентства по обязательному страхованию Заур Алиев и председатель Группы компаний CCN Мурат Чечен.

В рамках бизнес-форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и турецкой компанией SUR YAPI. Документ подписали Орхан Мамедов и директор SUR YAPI AZ Джем Хакан Елмас. Документ предусматривает обмен проектами в соответствующих областях, координацию между МСП обеих стран, оказание поддержки в осуществлении взаимных инвестиций и реализации проектов для МСП.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Türkiyənin KOSGEB təşkilatı və digər tərəfdaşlarla sənədlər imzalayıb

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